Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir apartmanda doğal gaz patlaması

Son dakika haberine göre: İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir apartmanda doğal gaz patlaması meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken patlamada yaralılar olduğu öğrenildi.

Esenyurtta bir binada patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, patlama Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi 2307. Sokak'taki bir evde yaşandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yaralıların olduğu belirtilen olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yoğun bir çalışması var. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk ediliyor.

DUVARLAR PATLADI, EŞYALAR DIŞARI FIRLADI

Patlamanın etkisiyle dairelerin duvarları ve doğramaları parçalandı. Mobilya eşyaları da dışarı fırladı.

YARALILAR VAR

Patlamanın sebebi net olarak bilinmemekle birlikte doğal gaz şüphesi üzerinde duruluyor. Yaralıların olduğu belirtilen olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.