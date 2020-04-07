Adanalı bakkaldan koronavirüse karşı özel yöntem! Kendisi yaptı

Adana’nın Kozan ilçesinde bakkal dükkanı işleten Rabia Kayacı'nın koronavirüs salgınına karşı kasada aldığı naylonlu önlem dikkat çekti. Kayacı müşterilerle teması azaltmak için bu yola başvurduğunu söyledi.

Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye ili sınırında bulunan Çukurköprü Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Rabia Kayacı, müşterilerle yakın temastan korunmak için naylonlu koronavirüs tedbiri aldı.

"MÜŞTERİLERLE TEMASI AZALTMAK İÇİN YAPMAK İSTEDİK"

Kayacı, 1,5 metrelik tahtalara zımbaladığı naylonun altından müşterilerinden para alıp, ürünleri teslim ediyor. Alışverişin ardından müşterilerine ve kendisine el dezenfektanı sıkan Kayacı, "Bu sistemi televizyonlarda, eczanelerde görüyordum. Daha basit olanını biz de müşterilerle teması azaltmak için yapmak istedik" dedi.