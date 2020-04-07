Bursa’da vahşet! Arabayla gelip sokak köpeklerine ateş açtı
Bursa'da, cumartesi günü saat 18.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Doburca Mahallesi'nde otomobiliyle gelip tüfekle 1 sokak köpeğini öldüren, 2’sini de yaralayıp, kaçan saldırgan aranıyor.
16 AGF 659 plakalı otomobiliyle gelen kimliği belirsiz kişi, sokak köpeklerine tüfekle ateş etmeye başladı. Şüpheli, yaralanıp yol kenarına düşen köpeği, başından vurarak öldürdükten sonra seslerden korkan iki köpeği de ateş ederek yaraladı. Yaralanan köpekler acıyla ormana doğru kaçarken, şüpheli otomobiliyle kaçtı.
POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ
Silah seslerini duyup sokağa çıkan Ömer Faruk Karaalp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
"BU CANI SEN Mİ VERDİN DE SEN ALIYORSUN?"
Köpeklerin vurulmasına çok üzüldüklerini belirten Ömer Faruk Karaalp, "Ben o sırada evdeydim. Birkaç el silah sesi duyunca hemen dışarı çıktım. Daha sonra güvenlik kameralarında izlediğimizde bir kişi aracıyla önce köpekleri kovalıyor, daha sonra geldiğinde silahıyla ateş ederek bir köpeği öldürüyor, diğer ikisini de yaralıyor. Köpekler mahallenin köpekleriydi, buradaki herkes onları beslerdi. Bu olay bizi derinden etkiledi. Köpeğin öldüğünü görünce kahrolduk. İnsan neden böyle bir zalimlik yapar. Bu canı sen mi verdin de sen alıyorsun? Şüphelilerin bulunmasını istiyoruz. Polis ekipleri araştırmaya başladı" dedi.
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