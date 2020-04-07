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İzmir'de evde doğum yapan kadının yardımına sağlık ekipleri yetişti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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EVDE DOĞUM YAPAN KADININ YARDIMINA SAĞLIK EKİPLERİ YETİŞTİ

'in Konak ilçesinde yalnız yaşadığı evde mahsur kalıp doğum yapan kadın, 110 ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi 1281 Sokak'ta bulunan apartmanda yalnız yaşayan ve eşi cezaevinde bulunan Bahriye Yılmaz Savaş'ın (36) doğum sancıları başladı. Savaş'ın sesini duyan komşuları, yardım etmek istedi ancak kapı kilitli olduğu için eve giremedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 110 , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu dairenin kapısını açtı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Savaş, 3 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Doğum yapan anne ve bebeği Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir’de evinde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu |Video İZMİR’DE EVİNDE DOĞUM YAPAN KADIN İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU |VİDEO

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