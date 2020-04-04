Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal Adana
Adana'da polis ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağını helikopter desteğiyle denetledi.
Korona virüsle mücadele kapsamında her geçen gün yeni tedbirler alınıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkamayacağını, 30 büyükşehire giriş çıkışların da da yasaklandığını söyledi.
Alınan tedbirlerin ardından Adana polisi bugün kentte gençlerin yoğun olarak gezdiği Çukurova İlçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı bölgesinde denetim gerçekleştirdi.
Motosikletli yunus polisleri, bulvar üzerindeki vatandaşları sosyal mesafelerini korumaları ve mecbur olmadıkça sokağa çıkmamaları gerektiğinin uyarısında bulunurken helikopterde havadan anons yaparak da Adanalıları bilgilendirdi.
Bu sırada birçok yaşlı ve genç vatandaş da evlerinin balkonlarından dışarı çıkıp polislerin uyarısını dinledi. Denetimlerin virüs tehdidi geçene kadar devam edeceği öğrenildi.
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