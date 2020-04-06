İstanbul’da daha önce mühürlenen kahvehane ikinci kez mühürlendi
Türkiye’nin koronavirüse karş�� aldığı tedbirler sıkılaşarak devam ederken bazı vatandaşların hareketleri şaşkınlıkla karşılanıyor. İstanbul’un, Esenyurt ilçesinde yasağa uymayarak mühürlenen, daha sonra yeniden açılan kahvehane ikinci kez mühürlendi.
Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün saat 21.40 sıralarında İncirtepe Mahallesi'ndeki umuma açık yerleri denetlerken girişinde kamera bulunan bir binanın alt katındaki kahvehanenin açık olduğunu tespit etti.
"İDARÎ PARA CEZASI VERİLİR"
İçeri giren polisler, burada 14 kişinin olduğunu belirledi. İçerideki 13 kişiye 5326 sayılı kanunun 32'inci maddesini düzenleyen "Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye idarî para cezası verilir" hükmü uyarınca 392'şer TL idari para cezası kesildi.
PARA CEZASI UYGULANDI
Kahvehane sahibine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Karunu'ndaki 283'üncü maddesi uyarında 3150 TL idari para cezası uygulandı.
YENİDEN MÜHÜRLENDİ
Esenyurt Belediyesi ekipleri burasının daha önce aynı suçtan mühürlendiği ancak, bu yaptırıma rağmen işyeri için 'Mühür fekki' yapıldığı tespit edildi. Kahvedeki şüpheliler işlemlerin yapılması için Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilirken iş yeri yeniden mühürlendi.
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