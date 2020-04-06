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Tuğba ve Derviş Uğurlu ailesinin mutlu günü: Can bebek dünyaya geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2020
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TUĞBA VE DERVİŞ UĞURLU AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ’de de hayatı olumsuz etkiledi. “Evde kal” çağrılarına uyan milyonlarca vatandaş sokağa çıkmayı bıraktı. İstanbul Ümraniye’de de yeni doğan bebeklerini kucaklarına alan Uğurlu ailesi, tebrikleri balkondan kabul etti.

Üç gün önce doğan bebeği ziyarete gelen arkadaş ve akrabaları balkonda karşılayan Tuğba ve çifti dışardaki misafirlere el salladı.

Ailenin yeni üyesini görmek için evin önüne balonlarla gelen arkadaşlar ise sosyal mesafe kurallarına uyarak "İyi ki doğdun Can bebek" diye hep bir ağızdan tempo tuttu.



"ARKADAŞLARIMIZIN YAPTIKLARI SÜRPRİZ MORAL OLDU"

Korona günlerinde bebek sahibi olan çift, "Tüm dünya için çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Salgın yüzünden kimseyi göremedik. Oğlumuzu kucağımıza aldık. Ancak sosyal mesafenin zorunluluğu nedeniyle kimseyle görüşemedik. Arkadaşlarımızın yaptıkları sürpriz moral oldu" dedi.


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