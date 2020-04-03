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Elazığ'da 5 katlı apartman, coronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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KARAR ÇIKTI! KARANTİNAYA ALINDI

’da merkezdeki 'ta bulunan 5 katlı apartmanda oturan kadın ve çocuğunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle bina, karantinaya alındı.

Zahir Sokak'taki 5 katlı apartmanda oturan kadın ve çocuğunun 'Covid-19' testi pozitif çıktı.

GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAKLANDI

Kadın ve çocuğu, hastanede tedaviye alınırken, valilik kararıyla apartmanda karantina uygulaması başlatıldı. Polis ekipleri, binaya giden yolda önlem alırken, apartmana giriş ve çıkışlar, yasaklandı.

KARANTİNA NOKTALRINDA KONTROL

Öte yandan kent merkezinde bulunan Hicret Mahallesi'ndeki Yakut Sokak ile Yemişlik köyüne, koronavirüs önlemleri kapsamında giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor.

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