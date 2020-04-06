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İzmir'de akılalmaz olay! Koronavirüs değil kolonya öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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KORONAVİRÜS DEĞİL KOLONYA ÖLDÜRDÜ

'de akılalmaz bir olay yaşandı. 61 yaşındaki , koronavirüs (Covid-19) nedeniyle değil kolonyadan hayatını kaybetti.

'de yaşayan 61 yaşındaki , içtiği kolonya nedeniyle yaşamını yitirdi. Olay geçtiğimiz gün Torbalı Çaybaşı bölgesinde yaşandı. Bornova Ayakkabıcılar Sitesi'nde çalışan Alattin Yıldız, akşam iş çıkışı bisikletini, bıraktığı benzin istasyonundan almaya giderken yolda fenalaştı. Yere düşen Yıldız vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldız burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemede Yıldız'ın kolonya içtiği ve bu nedenle öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: Yeni Asır

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