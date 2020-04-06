İzmir'de akılalmaz olay! Koronavirüs değil kolonya öldürdü
İzmir'de akılalmaz bir olay yaşandı. 61 yaşındaki Alattin Yıldız, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle değil kolonyadan hayatını kaybetti.
İzmir'de yaşayan 61 yaşındaki Alattin Yıldız, içtiği kolonya nedeniyle yaşamını yitirdi. Olay geçtiğimiz gün Torbalı Çaybaşı bölgesinde yaşandı. Bornova Ayakkabıcılar Sitesi'nde çalışan Alattin Yıldız, akşam iş çıkışı bisikletini, bıraktığı benzin istasyonundan almaya giderken yolda fenalaştı. Yere düşen Yıldız vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldız burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemede Yıldız'ın kolonya içtiği ve bu nedenle öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Kaynak: Yeni Asır
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