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İstanbul ve Kocaeli sınırında tüm koronavirüs yasaklarını deldiler! Gelini böyle aldılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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AKILMAZ GÖRÜNTÜ! TÜM YASAKLARI ÇİĞNEDİLER

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iller arasında yolculuğun yasaklanması nedeniyle ’da yaşayan damat, ’nin Çayırova ilçesindeki gelini, Tuzla sınırındaki üst geçitten aldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iller arasında geçişlerin yasaklanması evlenecek çiftleri ilginç bir yöntem uygulamaya sevk etti. Edinilen bilgiye göre 'da yaşayan ve adı öğrenilemeyen bir damat, 'nin Çayırova ilçesinde yaşayan gelini il değiştirmeden çare aradı.

GELİN İLE BULUŞTU

Aracıyla Kocaeli'ne geçemeyen damat, İstanbul Tuzla ilçesi ile Kocaeli'nin Çayırova ilçelerini ayıran üst geçitte gelin ile buluştu.

ARAÇLARINDAN İNDİKTEN SONRA KÖPRÜYE YÖNELDİLER

Üst geçidin ayaklarına konvoylarla gelen damat ve gelin aileleri, araçlarından indikten sonra köprüye yöneldiler. Köprüden karşıya geçen gelin, damadın aracı ile İstanbul'daki nikah dairesine gitmek üzere yola çıktı.

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