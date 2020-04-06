İstanbul ve Kocaeli sınırında tüm koronavirüs yasaklarını deldiler! Gelini böyle aldılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iller arasında yolculuğun yasaklanması nedeniyle İstanbul’da yaşayan damat, Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki gelini, Tuzla sınırındaki üst geçitten aldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iller arasında geçişlerin yasaklanması evlenecek çiftleri ilginç bir yöntem uygulamaya sevk etti. Edinilen bilgiye göre İstanbul'da yaşayan ve adı öğrenilemeyen bir damat, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan gelini il değiştirmeden çare aradı.

GELİN İLE BULUŞTU

Aracıyla Kocaeli'ne geçemeyen damat, İstanbul Tuzla ilçesi ile Kocaeli'nin Çayırova ilçelerini ayıran üst geçitte gelin ile buluştu.

ARAÇLARINDAN İNDİKTEN SONRA KÖPRÜYE YÖNELDİLER

Üst geçidin ayaklarına konvoylarla gelen damat ve gelin aileleri, araçlarından indikten sonra köprüye yöneldiler. Köprüden karşıya geçen gelin, damadın aracı ile İstanbul'daki nikah dairesine gitmek üzere yola çıktı.