İstanbul’da 4 katlı apartmana coronavirüs karantinası!

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Merkez Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartman koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. Apartmanın 2. katında yaşayanlardan 4 kişinin testi pozitif çıkarken her katta vakanın olduğu gelen bilgiler arasında.