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İstanbul’da 4 katlı apartmana coronavirüs karantinası!
İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Merkez Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartman koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. Apartmanın 2. katında yaşayanlardan 4 kişinin testi pozitif çıkarken her katta vakanın olduğu gelen bilgiler arasında.
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