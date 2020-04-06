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06.04.2020

İstanbul’da 4 katlı apartmana coronavirüs karantinası!

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Merkez Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartman koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. Apartmanın 2. katında yaşayanlardan 4 kişinin testi pozitif çıkarken her katta vakanın olduğu gelen bilgiler arasında.

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