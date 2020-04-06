İstanbul'da 20 yaş altına denetim! Tek tek durdurdular
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 20 yaş altındaki vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan denetimler bugün de sürdü. İstanbul Sultangazi'de polis ekipleri 20 yaşından küçük olduğunu düşündükleri kişileri çevirerek kimlik kontrolü yaptı.
Sultangazi'de koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 20 yaş altı gençlere yönelik polis ekipleri denetleme yaptı. Kimlik kontrolü yapan polis, 20 yaşından küçüklere idari para cezası kesti.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler kapsamında , 65 yaş üstündekilerin yanı sıra 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması kısıtlandı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaş kısıtlamaları ve toplu taşıma araçlarına yönelik alınan kararlara ilgili denetleme yaptı. Gençleri durduran polis ekipleri kimliklerini kontrol etti. Yasağa uymayan gençlere ve toplu taşıma araçlarıyla ilgili olarak alınan kararlara uymayan sürücülere idari para cezası kesti.
"YASAKTAN HABERİMİZ YOK"
Polis ekipleri tarafından durdurulan iki gencin kimlikleri kontrol edildi. İki arkadaştan biri 17 yaşında çıkarken, gençler "Yasaktan haberimiz yoktu zaten " diye kendilerini savundu. Yine polis ekiplerince durdurulan Afganistan uyruklu iki arkadaş da yaşlarının 20'den büyük olduklarını söyledi ancak yapılan kimlik kontrolünde 19 ve 17 yaşında oldukları tespit edildi. Yasağa uymayan gençlere polis ekipleri tarafından idari para cezası kesildi.
MİNİBÜSLER DE DENETLENDİ
Uygulamada 65 ve 20 yaş denetiminin yanı sıra taksi ve minibüs gibi toplu ulaşım araçlarında da maske, yüzde 50 ve seyrek oturma düzenine yönelik denetleme yapıldı. Kapasitenin yüzde 50'sinden fazla yolcusu olan minibüsler ile maskesiz sürücülere idari para cezası kesildi. Sürücü ve vatandaşlar sosyal mesafe ve alınan diğer tedbirlerle ilgili bilgilendirildi. Uyarılar yapıldı.
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