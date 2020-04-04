04 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek?

20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek?

Son dakika haberi... 20 yaş altı sokağa ç��kma yasağının getirilmesinin ardından en çok merak edilenlerden biri de, 20 yaş altı çalışanların ne yapacağı oldu. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu merak edilen soruya yanıt verdi. Peki, 20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.04.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 16:27
  • 1
  • 12
20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek?

20 yaş altı çalışanlar ne olacak? Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlardan sonra 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu gelişmelerin ardından 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlu olan vatandaşlardan çalışanlar, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 20 yaş altında olup çalışanlar hakkında açıklama yaptı. Peki, 20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek? İşte detaylar...

  • 2
  • 12
20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek?

20 YAŞ ALTI ÇALIŞANLAR NE OLACAK, İŞE GİDEBİLİR Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 20 yaş altında olup çalışanların en çok merak ettiği konular arasında işe gidilip gidilmeyeceği oldu. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldığı bilgiye göre, 20 yaş altı çalışanlar vatandaşlar yasak devam ettiği sürece çalıştıkları kurumlarda idari izinli sayılacaklar.

  • 3
  • 12
20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek?

İDARİ İZİN NE DEMEK?

İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür ve idari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kamu kurumu tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararıyla çalışma gününün tatil edilmesidir. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Bu tatil, kanuni tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

  • 4
  • 12
20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek?

İDARİ İZİN KİMLERİ KAPSIYOR?

Yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayılmaları,

  • 5
  • 12
20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek?

Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları,