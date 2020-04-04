20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek?

Son dakika haberi... 20 yaş altı sokağa ç��kma yasağının getirilmesinin ardından en çok merak edilenlerden biri de, 20 yaş altı çalışanların ne yapacağı oldu. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu merak edilen soruya yanıt verdi. Peki, 20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.04.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 16:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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