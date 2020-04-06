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Adıyaman’da coronavirüs yasağına rağmen açılan kahvedeki 10 kişiye 7 bin 70 TL ceza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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’da, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Kahvehanede yakalanan 10 kişiye toplam 7 bin 70 TL ceza kesildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanenin ruhsatsız açık olduğu ihbarı üzerine hareke geçti.

7 BİN LİRA PARA CEZASI

Kahvehaneye operasyon düzenleyen ekipler, içeride 10 kişiyi yakaladı. 10 kişiye toplam 7 bin 70 TL idari para cezası kesilirken, kahvehane mühürlendi.

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