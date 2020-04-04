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İzmir’de 84 yaşında koronavirüs yenen hasta, taburcu oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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GÖRÜNTÜ İZMİR'DEN! 84 YAŞINDA KORONAYI YENDİ

’de  yaşayan 84 yaşındaki , koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü 'nden taburcu oldu. Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı Seven, Urla'da karantina altına alındı.

Kentteki bir huzurevinde kalan , ateşinin çıkması üzerine 'ne kaldırıldı. COVID-19 testi pozitif çıkan Seven, hastanede tedavi altına alındı.

TABURCU EDİLDİ

İlaç tedavisine başlanan Seven'e daha sonra iki test daha uygulandı. Bu testlerin negatif sonuç vermesi üzerine Seven taburcu edildi.

İzmir’de 84 yaşında koronavirüs yenen hasta, taburcu oldu İZMİR’DE 84 YAŞINDA KORONAVİRÜS YENEN HASTA, TABURCU OLDU

'BİRLİKTE BAŞARDILAR'

Alkışlarla hastaneden uğurlanan Veli Seven, sağlık çalışanlarından haklarını helal etmelerini istedi. Seven'in taburcu olma anı, hastanenin sosyal medya hesaplarından da 'Birlikte başardılar' başlığıyla, "Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi çalışanları, koronavirüs enfeksiyonunda tedavi gören hastayı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşadı" mesajıyla paylaşıldı.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Urla'da karantina sürecine alınan Veli Seven şunları söyledi:

"Benim dizlerim ağrıyordu. Ama hastaneye gidince başka hastalıktan şüphelendiler. 15 gün kaldım. Sonra taburcu ettiler. Geçen salı çıktım. Şimdi Urla'da kalıyorum. Çok şükür iyiyim. Herkese teşekkür ederim."

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