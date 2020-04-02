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"Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti" iddiası hakkında açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2020
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ÇAPA'DA 3 PROFESÖR KORONAVİRÜSTEN VEFAT ETTİ İDDİASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Sosyal medyada "'da 3 profesör Kovid-19'dan vefat etti" şeklinde çıkan haberler hakkında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek açıklama yaptı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, sosyal medyada "'da 3 profesör Kovid-19'dan vefat etti" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Prof. Dr. Tükek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada ve televizyon programlarında "Çapa'da 3 profesör Kovid-19'dan vefat etti" gibi anlamsız iddiaların dile getirildiğini anlattı.

Söz konusu iddiaların gerçek olmadığını defalarca söylediklerini aktaran Tükek, "Şu anda, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Prof. Dr. Selçuk Mercan ve Prof. Dr. Murat Dilmener hocalarımızın tedavileri sürüyor. Böyle bir vefat olayı yok. Sağlık durumlarında şu an için bir sıkıntı yok." diye konuştu.

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