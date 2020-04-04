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Diyarbakır'da 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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HASTANEYE KALDIRILMIŞLARDI! TESTLER POZİTİF ÇIKTI

'ın Silvan ilçesinde görev yapan biri memur 2 kişi, ateş ve nefes darlığı şikayetleri ile kaldırıldıkları hastanede, gözlem altına alındı. Gözlem altına alınan 2 kişinin testi de pozitif çıktı.

Silvan'da iki kişi ateş ve nefes darlığı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki kişinin korona virüsü test sonucu pozitif olduğu çıktığı öğrenildi.

TESTLER POZİTİF ÇIKTI

Silvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede 2 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

TEDAVİYE ALINDILAR

Açıklamada, "Hastalar, 112 ekipleri tarafında 'a sevkleri yapılmış altına alınmıştır. Vatandaşlarımızdan ricamız evde kalıp sokaklara çıkmamasıdır. Herkes duyarlılık gösterip, evinden çıkmamalıdır" denildi.

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