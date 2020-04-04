04 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da metro seferlerine Kovid-19 düzenlemesi

İstanbul'da metro seferlerine Kovid-19 düzenlemesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2020
ABONE OL
İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİNE KOVİD-19 DÜZENLEMESİ

'da toplu taşımaya Kovid-19 düzenlemesi geldi. Açıklamada, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren seferlerinin saat 21.00'e kadar yapılacağını bildirildi.

'da toplu taşınma araçlarına yeni düzenlemeler getiriliyor. Yapılan ilk düzenme pazartesi gününden itibaren hayata geçirilecek ve seferleri saat 21.00'a kadar yapılacak. Aynı zamanda Moda, tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri de durdurulacak.

METRO ÇEKİLEN BU GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLAMIŞTI
İşe gitmek zorunda olan ya da mecburiyetten dışarı çıkmak durumunda kalan İstanbullu, 'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun sefer sayılarını ve metrodaki vagon sayısını 8'den 4'e düşürmesi sonrası hâlâ sıkıntı yaşıyor.

Toplu ulaşım araçlarında bazı bölge ve saatlerde insan yoğunluğu manzaraları hâlâ değişmiyor. İş saatlerinde toplu taşıma araçları tıklım tıklım...Bugün sabah da manzara değişmedi. Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda yine insan kalabalığı vardı.

"SABAH SABAH TIKA BASA DOLU"
Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki dolu ve kalabalık insan manzarası objektiflere yansıdı. Toplu taşıma seferlerini azaltan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi.

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yardımcısı Hüseyin Aksu’dan skandal paylaşım CHP’Lİ EKREM İMAMOĞLU’NUN YARDIMCISI HÜSEYİN AKSU’DAN SKANDAL PAYLAŞIM
Mücahit Birinci Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve İsmail Saymaz hakkında suç duyurusunda bulundu. MÜCAHİT BİRİNCİ EKREM İMAMOĞLU, MURAT ONGUN VE İSMAİL SAYMAZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU.
Başkan Erdoğan'dan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun “korsan kampanya”sına sert tepki: Devlet içinde devlet olmaz BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CHP’Lİ EKREM İMAMOĞLU’NUN “KORSAN KAMPANYA”SINA SERT TEPKİ: DEVLET İÇİNDE DEVLET OLMAZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA