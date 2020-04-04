Son dakika: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 786'ya ulaştı

Sağlık Bakanlığı 4 Nisan Cumartesi günkü verilerini paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 76 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 23 bin 934'e, can kaybının 501'e, taburcu edilen hasta sayısının 786'ya ulaştığı duyuruldu. Bakan Koca: "Bugüne kadar yapılan 161 bin 380 testin yüzde 12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 76 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vakanın 23 bin 934'e, can kaybının 501'e, taburcu edilen hasta sayısının ise 786'ya ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 19 bin 664 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 76 hasta vefat etti, 302 hasta ise iyileşerek taburcu edildi.

Toplam test sayısı 161 bin 380, toplam vaka sayısı 23 bin 934, toplam vefat sayısı 501, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1311, toplam entübe hasta sayısı 909, toplam iyileşen hasta sayısı 786 oldu.

İYİLEŞEN SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Twitter hesabından paylaştı.

Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/HHC6gg5NRn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2020

Koca, paylaşımında, bugüne kadar yapılan 161 bin 380 testin yüzde 12,18'inin son 24 saat içinde gerçekleştiğini vurguladı.

Taburcu edilen hasta sayısına da dikkati çeken Koca, "İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım." ifadelerini kullandı. AA