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Hangisi tarihte yaşamış gerçek bir insandır? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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HANGİSİ TARİHTE YAŞAMIŞ GERÇEK BİR İNSANDIR? KİM MİLYONER OLMAK İSTER SON BÖLÜM 4 NİSAN

Hangisi tarihte yaşamış gerçek bir insandır? Kim Olmak İster 4 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Hangisi tarihte yaşamış gerçek bir insandır? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Hangisi tarihte yaşamış gerçek bir insandır? Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Hangisi tarihte yaşamış gerçek bir insandır? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Hangisi tarihte yaşamış gerçek bir insandır? sorusunun yanıtı burada! Peki, Hangisi tarihte yaşamış gerçek bir insandır? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Obi-Wan Kenobi

B: Hannibal Lecter

C: Hattori Hanzo

D: Keyser Söze

CEVAP: C

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