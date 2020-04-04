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İstanbul Pendik'te 20 yaşından küçük pazarcılara ceza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2020
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PENDİK'TE 20 YAŞINDAN KÜÇÜK PAZARCILARA CEZA

genelinde görülen Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler genişletildi. Semt pazarlarında, marketlerde ve toplu alanlarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Pendik Cumartesi pazarında zabıta ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan eldivensiz çalışan pazarcılara ve yaşı 20'den küçük olan pazarcılara cezai işlem uygulandı.

Başkan 'ın Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam açıkladığı yeni kararlar doğrultusunda toplu alanlarda, market ve semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Pendik Cumartesi pazarında zabıta ekipleri pazarcıları maske ve eldiven takmaları konusunda tezgahlarını açmadan önce uyardı. Tüm uyarılara rağmen maske ve eldivensiz çalışan pazarcıları tespit eden zabıta ekipleri pazarcılara cezai işlem uygulayarak tezgahlarını kapattı. Ayrıca pazarda dolaşan ve tezgah açan yaşı 20'den küçük olan kişileri tespit eden ekipler pazarcılara cezai işlem uyguladı. Öte yandan pazara eldivensiz bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar da zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Ekipler, pazarda maskesiz ve eldivensiz dolaşan vatandaşlara ücretsiz maske ve eldiven dağıttı. Pazarda alışverişe çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar ise pazardan çıkartıldı.

ÜSKÜDAR'DA DENETİMLER SÜRÜYOR
Ülkenin tamamında daha önce 65 yaş üzerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altına da getirilmesi üzerine ve sahilinde sivil polisler ve zabıta ekipleri devriye gezerek denetim yaptı. Üsküdar iskelesinde ise maskesi olmayan vatandaşların geçişine izin verilmedi.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 2000 doğumlu sokağa çıkma yasağı ne zamana kadar? 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR, KAÇ TL? 2000 DOĞUMLU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR?
Hangi futbolcular sokağa çıkamayacak? Hangi futbolcular 20 yaş altı yasağına takılıyor? HANGİ FUTBOLCULAR SOKAĞA ÇIKAMAYACAK? HANGİ FUTBOLCULAR 20 YAŞ ALTI YASAĞINA TAKILIYOR?

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