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Haberler Galeri Hangi futbolcular sokağa çıkamayacak? Hangi futbolcular 20 yaş altı yasağına takılıyor?

Hangi futbolcular sokağa çıkamayacak? Hangi futbolcular 20 yaş altı yasağına takılıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 20 yaş altında olanlar için ülke genelinde sokağa çıkma yasağı geldiğini açıkladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar sonrasında hangi futbolcuların bu yasağa takılacağı merak konusu oldu. Sokağa çıkma yasağından etkilenen futbolcular var mı? Sokağa çıkma yasağından etkilenen futbolcular kimler?

Giriş Tarihi: 04.04.2020 01:52
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Hangi futbolcular sokağa çıkamayacak? Hangi futbolcular 20 yaş altı yasağına takılıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni açıklamalar geldi. Ülke genelinde corona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıklayan Başkan Erdoğan, "Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz." dedi.

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Hangi futbolcular sokağa çıkamayacak? Hangi futbolcular 20 yaş altı yasağına takılıyor?

Başkan Erdoğan ayrıca, "Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz." ifadelerini kulandı.

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Hangi futbolcular sokağa çıkamayacak? Hangi futbolcular 20 yaş altı yasağına takılıyor?

Peki bu açıklamanın akıllara "Sokağa çıkma yasağına takılan futbolcular kim?" sorusu geldi. İşte o isimler...


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Hangi futbolcular sokağa çıkamayacak? Hangi futbolcular 20 yaş altı yasağına takılıyor?

Berke Gürbüz (17) Ankaragücü

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Hangi futbolcular sokağa çıkamayacak? Hangi futbolcular 20 yaş altı yasağına takılıyor?

Ömer Faruk Beyaz (16) Fenerbahçe