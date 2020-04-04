Hangi futbolcular sokağa çıkamayacak? Hangi futbolcular 20 yaş altı yasağına takılıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 20 yaş altında olanlar için ülke genelinde sokağa çıkma yasağı geldiğini açıkladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar sonrasında hangi futbolcuların bu yasağa takılacağı merak konusu oldu. Sokağa çıkma yasağından etkilenen futbolcular var mı? Sokağa çıkma yasağından etkilenen futbolcular kimler?

Giriş Tarihi: 04.04.2020 01:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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