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Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2020
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F.BAHÇE'NİN YILDIZINA PREMİER LİG'DEN TALİP VAR!

8 yıldır forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 'a İngiltere 'den talip çıktı. Milli futbolcuya talip olduğu iddia edildi.

'nin yıldız oyuncusu 'in radarında... Takvim'de yer alan habere göre daha önce ile anlaşma aşamasına gelen tecrübeli sol kanat oyuncusuna bu kez talip oldu.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın transfer teklifine vereceği cevap merak ediliyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcu 8 yıldır sarı-lacivertli kulüpte forma giyiyor.

Hasan Ali Kaldırım, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta toplam 932 dakika süre aldı ancak skor üretemedi.

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