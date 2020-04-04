Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu!
8 yıldır Fenerbahçe forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'a İngiltere Premier Lig'den talip çıktı. Milli futbolcuya Leicester City talip olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Hasan Ali Kaldırım Premier Lig'in radarında... Takvim'de yer alan habere göre daha önce West Ham United ile anlaşma aşamasına gelen tecrübeli sol kanat oyuncusuna bu kez Leicester City talip oldu.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın transfer teklifine vereceği cevap merak ediliyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcu 8 yıldır sarı-lacivertli kulüpte forma giyiyor.
Hasan Ali Kaldırım, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta toplam 932 dakika süre aldı ancak skor üretemedi.
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