Galatasaray'ın yeni Ozan'ı Emin Bayram olacak!
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, futbol camiasını da derinden sarstı. Liglerin askıya alınmasının ardından gelirleri neredeyse sıfırlanan kulüpleri ekonomik olarak sıkıntılı günler bekliyor. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, deneyimli savunmacı Luyindama'yı İngiltere'ye satıp yerini genç Emin Bayram'la doldurmanın hesaplarını yapıyor.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü mali yönden sıkıntıda olan kulüpleri daha da zorluyor. Maçlar oynanmadığı, mağazalar kapalı olduğu için gelirleri neredeyse sıfıra inen kulüpler de çözüm arayışında.
Salgının transfer piyasasını da vurması bekleniyor. Yaz transfer döneminde birçok yıldızın maaş indirimini kabul etmesi ya da başka takımlara satılması gündeme gelecek.
Kulüplerin alternatif çözüm yollarından biri de altyapıdaki futbolcular olarak görüyor. Galatasaray da bu kulüplerden biri.
LUYINDAMA'NIN YERİNİ DOLDURACAK
Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılılarda piyasası en yüksek oyuncuların başında Christian Luyindama geliyor. Demokratik Kongolu stoper, ağır sakatlığına rağmen Belçika ve Türkiye'deki performansıyla Premier Lig kulüplerinin gündeminde.
Özellikle Everton'ın ilgisi büyük. Aslan, 25 yaşındaki futbolcusunu Ada ekibine 10 milyon euronun üzerinde bir bedelle satmayı hedefliyor. Yerine ise güçlü bir transfer yapılmayacak. Şu anda 16 yaşında olan Emin Bayram, tıpkı Ozan Kabak gibi sahaya sürülecek. Böylece Cimbom, ciddi anlamda kâr edecek.
Fatih Terim, 2 yıl önce Ozan Kabak'a 18 yaşındayken şans vermiş ve genç oyuncu gösterdiği müthiş performansla 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a satılmıştı. Öte yandan Emin Bayram, bu sezon Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a karşı oynanan mücadelede forma giymişti.
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