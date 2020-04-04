04 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray'ın yeni Ozan'ı Emin Bayram olacak!

Galatasaray'ın yeni Ozan'ı Emin Bayram olacak!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2020
ABONE OL
GALATASARAY YENİ OZAN'I BULDU!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, futbol camiasını da derinden sarstı. Liglerin askıya alınmasının ardından gelirleri neredeyse sıfırlanan kulüpleri ekonomik olarak sıkıntılı günler bekliyor. ekiplerinden , deneyimli savunmacı Luyindama'yı 'ye satıp yerini genç 'la doldurmanın hesaplarını yapıyor.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü mali yönden sıkıntıda olan kulüpleri daha da zorluyor. Maçlar oynanmadığı, mağazalar kapalı olduğu için gelirleri neredeyse sıfıra inen kulüpler de çözüm arayışında.

Salgının piyasasını da vurması bekleniyor. Yaz transfer döneminde birçok yıldızın maaş indirimini kabul etmesi ya da başka takımlara satılması gündeme gelecek.

Kulüplerin alternatif çözüm yollarından biri de altyapıdaki futbolcular olarak görüyor. da bu kulüplerden biri.

LUYINDAMA'NIN YERİNİ DOLDURACAK

Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılılarda piyasası en yüksek oyuncuların başında Christian Luyindama geliyor. Demokratik Kongolu stoper, ağır sakatlığına rağmen ve 'deki performansıyla kulüplerinin gündeminde.

Özellikle Everton'ın ilgisi büyük. Aslan, 25 yaşındaki futbolcusunu Ada ekibine 10 milyon euronun üzerinde bir bedelle satmayı hedefliyor. Yerine ise güçlü bir transfer yapılmayacak. Şu anda 16 yaşında olan , tıpkı gibi sahaya sürülecek. Böylece Cimbom, ciddi anlamda kâr edecek.

, 2 yıl önce Ozan Kabak'a 18 yaşındayken şans vermiş ve genç oyuncu gösterdiği müthiş performansla 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a satılmıştı. Öte yandan Emin Bayram, bu sezon Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a karşı oynanan mücadelede forma giymişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA