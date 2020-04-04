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Haberler Galeri 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 2000 doğumlu sokağa çıkma yasağı ne zamana kadar?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 2000 doğumlu sokağa çıkma yasağı ne zamana kadar?

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla yeni tedbirler alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklandığını bildirdi. Buna göre, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkmaları sınırlandırıldı. Bu gelişmelerin ardından 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaç gün olduğu araştırılıyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 2000 doğumlu sokağa çıkma yasağı ne zamana kadar?

Giriş Tarihi: 04.04.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 09:59
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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 2000 doğumlu sokağa çıkma yasağı ne zamana kadar?

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk koronavirüs vakasının ardından yurt genelinde önlemler artırıldı. İlk olarak 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştı. Şimdi ise 1 Ocak 2000'den sonra doğanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu gelişmelerin ardından sokağa çıkma yasağı cezasının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 2000 doğumlu sokağa çıkma yasağı ne zamana kadar? İşte ayrıntılar...

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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 2000 doğumlu sokağa çıkma yasağı ne zamana kadar?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler, kabahatlar kanunu kapsamında değerlendiriliyor. Kanuna göre, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 392 TL ceza uygulanıyor.

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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 2000 doğumlu sokağa çıkma yasağı ne zamana kadar?

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş-çıkışın 15 gün süreyle durdurulduğunu, 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklandığını bildirdi.

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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 2000 doğumlu sokağa çıkma yasağı ne zamana kadar?

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ilk kez video konferans yöntemiyle yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüse ilişkin son durumu açıkladı.

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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 2000 doğumlu sokağa çıkma yasağı ne zamana kadar?

Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldığını belirten Koca, yapılan test sayısının 141 bin 716, toplam vaka sayısının ise 20 bin 921 olduğunu bildirdi.

Koca, "son 24 saatte 69 kişinin daha yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 425'e yükseldiği, 484 hastanın taburcu edildiği" bilgisini paylaştı.