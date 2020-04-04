20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 2000 doğumlu sokağa çıkma yasağı ne zamana kadar?

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla yeni tedbirler alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklandığını bildirdi. Buna göre, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkmaları sınırlandırıldı. Bu gelişmelerin ardından 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaç gün olduğu araştırılıyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 2000 doğumlu sokağa çıkma yasağı ne zamana kadar?

Giriş Tarihi: 04.04.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 09:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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