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Son dakika: Kırıkkale'de 768 litre kaçak mazot ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2020
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KIRIKKALE'DE 768 LİTRE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ

Son dakika haberine göre 'nin Bahşılı ilçesinde düzenlenen operasyonda 768 litre ele geçirildi. Operasyonda bir kişi de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahşılı ilçesinde bir iş yerinde kaçak akaryakıt satıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde söz konusu adrese yapılan operasyonda 768 litre ele geçirildi. Konuyla ilgili H.G. isimli şahıs gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı.

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