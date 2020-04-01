Sivas’ta karantina altındaki köye jandarma, vatandaşın talebi üzerine traktörle saman götürdü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kararı verilen köyde hayvanlarının samanı biten vatandaşın talebi, jandarma traktörle köye saman götürdü.

Dilekli köyünde yaşayan Emrah Basmakçı, "Vefa Sosyal Hattı"nı arayarak hayvanlarının samanının bittiğini söyledi.

GÖREVLİ ASKER GETİRDİ

Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal'ın talimatıyla satın alınan samanlar, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli asker Mahmut Gökçe tarafından traktörle Basmakçı'nın ahırına götürüldü.

TÜM İHTİYAÇLARI GİDERİLİYOR

Partal, yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubunun, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların yiyecek, temizlik, ilaç gibi tüm ihtiyaçlarını gidermek için, kırsal kesim başta olmak üzere sorumluluk alanında yoğun çaba gösterdiğini ifade etti.

DEVLET MİLLETİM YANINDA

Bu çerçevede ihbar hattına gelen talepleri değerlendirdiklerini belirten Partal, devletin her koşulda ve her zaman vatandaşın yanında olduğunu kaydetti.