Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan Burak Akkul’dan yeni haber

"Burak Akkul'un tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdan, inanıyoruz, umuyoruz çok yakında çıktığı zaman mutlaka size haber verecek Seda Akkul. Ancak o zamana kadar yazılabilecek her şey tekrardan ibaret. Sizin gibi, artık aileden herkes gibi biz de sabırla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

