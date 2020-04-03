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Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan Burak Akkul’dan yeni haber
Eşi Seda Akkul ile birlikte hazırladığı Çok Gezenti programıyla tanınan Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Çekim için gittiği İngiltere dönüşü koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan ve durumunun ilerlemesi sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Akkul'un son durumu kayınbiraderi sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile açıkladı.
Giriş Tarihi: 03.04.2020 16:50Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 16:54