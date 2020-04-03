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Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan Burak Akkul’dan yeni haber

Eşi Seda Akkul ile birlikte hazırladığı Çok Gezenti programıyla tanınan Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Çekim için gittiği İngiltere dönüşü koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan ve durumunun ilerlemesi sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Akkul'un son durumu kayınbiraderi sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile açıkladı.

Giriş Tarihi: 03.04.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 16:54
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Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan Burak Akkul’dan yeni haber

Korona virüs nedeniyle tedavi gören ünlü sunucu Burak Akkul'un yoğun bakımda tedavisine devam ettiği öğrenildi. Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak, "şimdilik durum umut verici ama stabil" dedi.

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Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan Burak Akkul’dan yeni haber

Televizyonda hazırlayıp sunduğu 'Çok Gezenti' programıyla bilinen ünlü sunucu Burak Akkul ile eşi Seda Akkul, bir süre önce korona virüs nedeniyle tedavi altına alınmışlardı.

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Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan Burak Akkul’dan yeni haber

Yoğun bakımda tedavisi süren Burak Akkul'un sağlık durumu ile bilgili bilgileri, Seda Akkul'un ağabeyi Hüseyin Arslan sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Arslan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

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Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan Burak Akkul’dan yeni haber

"Burak Akkul'un tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdan, inanıyoruz, umuyoruz çok yakında çıktığı zaman mutlaka size haber verecek Seda Akkul. Ancak o zamana kadar yazılabilecek her şey tekrardan ibaret. Sizin gibi, artık aileden herkes gibi biz de sabırla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan Burak Akkul’dan yeni haber

Ayrıca yaptığı başka bir paylaşımda Burak Akkul'un sağlık durumu hakkında bilgi veren Arslan, "Durumda anlatılabilir büyük değişiklikler olmadıkça buraya bir şey yazmak çok anlamlı gelmiyor.