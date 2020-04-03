03 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Çaycuma'ya giriş çıkışlar kontrol altına alındı

Son dakika: Çaycuma'ya giriş çıkışlar kontrol altına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2020
ABONE OL
ÇAYCUMA'YA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Gelen son dakika haberine göre 'ın ilçesinde korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında bütün giriş ve çıkışlar denetim altına alındı.

Yapılan denetimler neticesinde trafik durma noktasına geldi. Bütün araçlar tek tek kontrol edilerek araç içinde bulunan herkesin ateşi ölçüldü. Hastaneye sevk edilen kişi olmadığı açıklandı. İlçeye geliş nedenleri soran Emniyet Müdürlüğü, denetimleri sıkı tutacaklarını belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA