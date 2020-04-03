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03.04.2020

Koronavirüs Türkiye'ye Avrupa üzerinden böyle yayıldı! İşte Türkiye haritası üzerinde virüsün yayılma görüntüsü |Video

Koronavirüs Türkiye'ye Avrupa üzerinden böyle yayıldı! İşte Türkiye haritası üzerinde virüsün yayılma görüntüsü... Dünya genelinde 1 milyondan fazla kişiye ulaşan ve 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep olan yeni tip koronavirüs Türkiye'ye nasıl yayıldı. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'ye daha çok Avrupa üzerinden yayıldığı belirlenen virüsün Türkiye haritası üzerindeki yayılımı grafiklere böyle yansıdı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte toplam can kaybının 356'ya ulaştığını, 2 bin 456 kişiye tanı konulduğunu, vaka sayısının ise 18 bin 135'e ulaştığını bildirdi. Peki koronavirüs ülkemize nasıl geldi? Ülkemize giriş yapan koronavirüsün ülke topraklarındaki rotası nasıl oldu ve nasıl diğer illere yayıldı?

Koronavirüs Türkiye'ye Avrupa üzerinden böyle yayıldı! İşte Türkiye haritası üzerinde virüsün yayılma görüntüsü... Dünya genelinde 1 milyondan fazla kişiye ulaşan ve 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep olan yeni tip koronavirüs Türkiye'ye nasıl yayıldı. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'ye daha çok Avrupa üzerinden yayıldığı belirlenen virüsün Türkiye haritası üzerindeki yayılımı grafiklere böyle yansıdı.

ANADOLU'YA BÖYLE YAYILDI
Yine yapılan analizlerde Anadolu'ya salgının yayılmasının ise umreden gelenlerden kaynaklandığı ortaya çıktı. Özellikle ilk gelen ve yurtlarda karantinaya alınmayan kafilede bulunanlarda ve bu kişilerin temasından salgının ortaya çıktığı belirlendi. Karadeniz illerine Avrupa'dan gelen gurbetçiler ile İstanbul başta olmak üzere diğer büyükşehirlerden gelenlerle salgın taşındı. Doğu ve Güneydoğu illerinde ise büyükşehirlerden gelenlerin yanı sıra İran ve Irak temasından da vakalar görülmeye başlandı. Başta Antalya olmak üzere Akdeniz illerine de Avrupa ve büyükşehirlerden okulların kapanmasıyla gelenlerle birlikte salgın ortaya çıktığı bilgilerine ulaşıldı.

ULAŞIM KISITLAMASI 81 İLE YAYILDI
Salgının şehirden şehre geçişlerle yayıldığının belirlenmesi üzerine ilk etapta 30 büyükşehri kapsayan sıkı önlemlere geçilmişti. Son verilerin ardından salgının Türkiye'nin 81 ilinde görülmesiyle yeni ek tedbirler alınmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde 'şehirlerarası geçişlerin' önlenmesi için tedbirler alındı. Türkiye'nin tüm illerinde şehir giriş-çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Farklı kentlerden gelenlerin ateşleri ölçülerek ve bilgileri kaydedilerek şehirlere geçişlerine izin verilirken, risk grubunda olanlar da takibe alınmaya başlandı. Yeni tedbirler kapsamında her ile özel karantina uygulamasına geçilecek. Salgının yayıldığı noktalar, insan yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve sokaklar karantina kapsamına alınacak.



TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 456 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 79 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 18 bin 135'e, can kaybının da 356'ya ulaştığını açıkladı.

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