İstanbul’da tepki çeken coronavirüs partisini düzenleyen kişi konuştu: Özür dilerim
Türkiye’nin koronavirüse karşı aldığı tedbirler sıkılaşırken İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bir ‘corona’ partisi düzenlenmiş ve bu görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı. Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, aralarında villa sahibinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına almış, bu kişilere ise 2 ay ev hapsi verilmişti. O eğlenceyi düzenleyen Mustafa Süslü konuştu. Süslü, “Yaptığımız şeyle övünmüyorum. Amacımız sadece eğlenmekti. Herkesten özür diliyorum” dedi.
Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen eğlence, buraya katılan Elif K., tarafından sosyal medyada canlı yayınlanmıştı. Görüntüleri izleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış ve villa sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına almış bu kişiler ise çıkarıldıkları mahkemece 2 ay ev hapsi cezası verilmişti.
"SAYI BİR ANDA ÇOĞALDI"
Görüntülerin sosyal medyada yayınlayan Elif K. ve partiye katılan diğer kişiler ifadelerinde kendilerini Mustafa Süslü'nün mesaj atarak davet ettiğini, villanın da konumunu attığını söylemişlerdi. 2 ay ev hapsi alan 4 kişiden biri olan işletme sahibi Mustafa Süslü, şunları söyledi:
"2-3 arkadaş mangal yapıyorduk. Villa sahibi İlker arkadaşım olur. Aldığım alkolün de etkisiyle rehberimde bulunan birkaç arkadaşıma mesaj ve konum attım. Bir anda sayı çoğaldı.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE HASSAS DAVRANILMASI GEREKİYORDU
Gelenler yanlarında arkadaşlarını da getirmişlerdi. Bizim amacımız eğlenmekti. İşletmeci olduğum için çevrem geniş. Arkadaşlarımızla birlikte eğlendik. Koronavirüs nedeniyle hassas davranılması gerekiyordu.
Bu nedenle de tepki aldık. Kendimize geldiğimizde yanlış olduğunun farkına vardık. Ticari bir amaç olmadı. Herkesten özür diliyoruz. Pişmanım. Yaptığım şeyle övünmüyorum.
"2 AYLIK EV HAPSİ ALDIK, ÖZÜR DİLİYORUM"
Amacımız sadece eğlenmek. 2 aylık ev hapsi aldık. Tekrar özür diliyorum herkesten. Ayrıca bazı kanallarda maskeli doktor üniformalı eğlence görüntüleri de yayınlandı. O görüntülerin bizim eğlencemizle alakası yok"
"ÇOK PİŞMANLAR"
2 ay ev hapsi alanlar arasında bulunan Mehmet Çağlayan'ın avukatı Abdullah Burak Akça ise, "Olayı önceki günden almak gerekirse villada mangal yapıyorlar. Alkol alıyorlar. Gece kulübü sahipleri olduğu için etrafları da geniş. Gece de dozu kaçıyorlar açıkçası. Yaptıkları eğlence sosyal medyada canlı yayınlanınca tepki oldu. Emniyete göre katılımcı sayısı 70- 80 kişi. Ancak emniyet ilk önce önce 11 kişiyi aldı daha sonra 16 kişiye kadar çıktı.
Diğer katılımcılarla ilgili çalışmaları ise sürüyor. Müvekkilim Mehmet Çağlayan'ın da arasında bulunduğu 4 kişiye ise savcı gözaltı talimatı verdi. Bir gün sonra ise 2 ay ev hapsi aldılar. Bir gün sonra kendileri bana çok pişman olduklarını belirttiler" diye konuştu.
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