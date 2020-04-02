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02.04.2020

İstanbul’da tepki çeken coronavirüs partisini düzenleyen kişi konuştu: Özür dilerim

Türkiye’nin koronavirüse karşı aldığı tedbirler sıkılaşırken İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bir ‘corona’ partisi düzenlenmiş ve bu görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı. Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, aralarında villa sahibinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına almış, bu kişilere ise 2 ay ev hapsi verilmişti. O eğlenceyi düzenleyen Mustafa Süslü konuştu. Süslü, “Yaptığımız şeyle övünmüyorum. Amacımız sadece eğlenmekti. Herkesten özür diliyorum” dedi.

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