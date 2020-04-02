Son dakika: İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı
Son dakika haberine göre Meteorolojiden İstanbul için kritik uyardı geldi. İstanbul'da öğleden sonra başlayacağı öngörülen sağanak yağışın yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün öğleden sonra sağanak tahmin ediliyor.
Sağanağın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi ve metrekareye 20-40 kilogram yağış bırakması öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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