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Son dakika: İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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İSTANBULLULAR DİKKAT! METEOROLOJİ SAAT VERİP UYARDI

Son dakika haberine göre Meteorolojiden için kritik uyardı geldi. İstanbul'da öğleden sonra başlayacağı öngörülen sağanak yağışın yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 'da bugün öğleden sonra sağanak tahmin ediliyor.

Sağanağın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi ve metrekareye 20-40 kilogram yağış bırakması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Son dakika: Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat | 2 Nisan Perşembe hava durumu SON DAKİKA: METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBULLULAR DİKKAT | 2 NİSAN PERŞEMBE HAVA DURUMU

Son dakika: Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat | 2 Nisan Perşembe hava durumu SON DAKİKA: METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBULLULAR DİKKAT | 2 NİSAN PERŞEMBE HAVA DURUMU

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