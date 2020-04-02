02 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Artvin'in Borçka ilçesi ve bir köy coronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Artvin'in Borçka ilçesi ve bir köy coronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
ABONE OL
O İLÇE KARANTİNADA!

’de ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Aralık köyü nedeniyle karantinaya alındı. Her türlü ziyaret ikinci bir karara kadar yasaklandı. Alınan kararlara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.

Valisi Yılmaz Doruk Başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezi ve Borçka ilçesine bağlı Aralık köyünün 2 Nisan tarihi saat 24.00 itibarıyla 15 gün boyunca karantinaya alındığı kaydedildi.

ŞEHİRLER ARASI KARA YOLUNUN KARANTİNA KAPSAMI DIŞINDA

Zorunlu haller ve tedarik zincirinin bozulmaması için gerekli tedbirlerin kaymakamlıkça alınacağı ifade edilen açıklamada, Borçka merkezinden geçen şehirler arası kara yolunun kapsamı dışında bırakılacağı vurgulandı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Açıklamada, kamu, özel ve umuma açık her türlü yerde en fazla 2'şerli kalabalıkların olması, her türlü kalabalığın sosyal mesafeye dikkat etmesi, aksi durumların kolluk birimlerince tespiti durumunda cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.

Alınan karar doğrultusunda Borçka ilçe merkezinden köylere gidiş geliş tüm yollarda kontrol kolluk birimlerince sağlanarak kaymakamlığın gerekli gördüğü yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

HER TÜRLÜ ZİYARET İKİNCİ BİR KARARA KADAR YASAKLANDI

Borçka ilçesinde köyler arası geçiş, taziye, komşuluk ilişkileri gibi her türlü ziyaret ikinci bir karara kadar yasaklandı. Borçka ilçesinde tüm muhtar ve azalar, mahalle ve köyleriyle ilgili alınan kararların uygulanmasında sorumlu kılınarak görevlendirildi.

"GÖREVİNE DEVAM ETMESİ GEREKEN MEMURLARIN…"

Borçka ilçesinde oturup il merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve çalışanlarının karantina kurallarına uymasının zorunlu olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Söz konusu kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini Borçka Kaymakamlığı emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde çalışanlar dışındaki özel sektör çalışanlarının ilçe dışına çıkabilmeleri için ilçe kaymakamlığından izin almalarına, görevi münasebetiyle görevine devam etmesi gereken memurların kurum amirinin teklifi ve sorumlu vali yardımcısının veya ilgili ilçe kaymakamının onayıyla istisna tutulacak. Borçka ilçesinde oturmayıp başka yerde oturan fakat Borçka'da görev yapan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının Borçka Kaymakamlığının onayıyla karantina kurallarından istisna tutulacak."

Sivas’ta karantina altındaki köye jandarma, vatandaşın talebi üzerine traktörle saman götürdü SİVAS’TA KARANTİNA ALTINDAKİ KÖYE JANDARMA, VATANDAŞIN TALEBİ ÜZERİNE TRAKTÖRLE SAMAN GÖTÜRDÜ
Malatya'da 4 mahalle karantina altına alındı MALATYA'DA 4 MAHALLE KARANTİNA ALTINA ALINDI
Yozgat Valiliği duyurdu! Derbent Köyü karantina altına alındı YOZGAT VALİLİĞİ DUYURDU! DERBENT KÖYÜ KARANTİNA ALTINA ALINDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA