Tramvay yolunda atla yolculuk yapan kişi: At beni kaçırdı
İzmir'in Konak ilçesinde, sokakta gördüğü bir ata binen kişinin tramvay yolunda yaptığı yolculuk, bir vatandaş tarafından görüntülendi. İsmi öğrenilemeyen kişi, at tarafından kaçırıldığını ileri sürdü.
Konak ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde, otomobiliyle seyir halinde olan vatandaş, tramvay yolunda at ile yolculuk yapan başka bir kişiyi görüntüledi.
'SEN Mİ ONU KAÇIRDIN, O MU SENİ'
İddiaya göre, sokakta bulduğu atı durdurmak için üzerine binen kişi, at tarafından kaçırıldı. Tramvay yoluna giren at burada koşarken, yoldan geçen başka bir vatandaş ise cep telefonu ile saniye saniye olayı görüntüledi. Otomobildeki vatandaşın, 'Sen mi onu kaçırdın, o mu seni' diye sorusu üzerine ata binen vatandaşın 'O beni kaçırdı' dediği görüntülerde yer aldı.
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