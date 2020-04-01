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Kırklareli'nin ilk koronavirüs hastası UMKE personeli olan kadın alkışlarla taburcu edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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O İLDE İLK VAKAYDI! ALKIŞLARLA UĞURLANDI

’de koronavirüse yakalanan personeli Telo, 'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Hastane personeli, Selin Telo'yu alkışlarla uğurladı.

Valiliği, kentte ilk koronavirüs hastası olan personeli Telo'nun tedavisinin ardından Devlet Hastanesi'nden taburcu edildiğini açıkladı.

TEDAVİYE ALINDI

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve dünden itibaren çalışmalarını Valilik Konağı'nda sürdüren Vali , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir süre önce koronavirüs test sonucu pozitif çıkan UMKE personeli Selin Telo'nun 'nde tedaviye alındığını belirtti.

TABURCU OLDU

Telo'nun 14 günlük tedavisinin ardından taburcu edildiğini ifade eden Bilgin, "İlk vakamız taburcu oldu. Göğüs hastalıkları uzmanlarımız, İl Sağlık Müdürümüz, Başhekimimize, ilimizde ilk koronavirüs vakası olan UMKE personelimiz Selin Hanım'ın tedavisinde gösterdikleri gayretlerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selin Hanım'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evde kal Kırklareli, hep birlikte bu süreci aşacağız" dedi.

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