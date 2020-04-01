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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il koronavirüs vaka sayısını açıkladı

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Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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İL İL KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI

, koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, en çok koronavirüs vakasının bulunduğu illeri de açıkladı. Bakan Koca, 8 bin 852 ile en çok vaka sayısının İstanbul'da olduğunu açıkladı.

'nın açıklamalarının ardından Türkiye'nin hangi illerinde kaç koronavirüs vakası olduğu dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakaları sayılarını açıkladı. Bakan Koca, en çok koronavirüs vakası bulunan illeri açıkladı.

"İLK SIRADA İSTANBUL VAR"

Koronavirüs vakalarını açıklayan Bakan Koca, "İşte Vaka sayımızı gösteren tablo. Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranı 1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hedefimiz burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak. Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de o hatayı işlemek istemedik. Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 852. %60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli, Konya 584 vaka." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka sayılarını açıkladı SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA İL İL VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

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