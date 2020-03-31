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Ordulu esnaftan coronavirüs çözümü! Paraları suda kaynatıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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KORONAYA KARADENİZ USULÜ ÇÖZÜM!

Ordulu esnaf, koronavirüse karşı usulü çözüm buldu. Esnaf, iş yerine gelen müşterilerden aldığı paraları, 100 derecelik kaynar suda kaynatarak dezenfekte ediyor.

'nun Altınordu ilçesinde 25 yıldır bakkal dükkanı işleten 55 yaşındaki Orhan Sarı, tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan Corona Virüse karşı usulü bir çözüm buldu.

Ordulu esnaftan coronavirüs çözümü! Paraları suda kaynatıyor ORDULU ESNAFTAN CORONAVİRÜS ÇÖZÜMÜ! PARALARI SUDA KAYNATIYOR

DEZENFEKTE EDİP KURUTUYOR

Gün içerisinde elden ele dolaşan paralardan virüs yayılma riskinin çok yüksek olduğunu söyleyen Sarı, iş yerine gelen müşterilerden aldığı paraları, 100 derecede kaynattığı suyun içerisine yerleştirerek, dezenfekte ediyor, ardından da kurutuyor.

AKILLARA "KARADENİZ FIKRALARI" GELDİ

Paraları, çorba gibi karıştırmaya gerek olmadığını ve banknotların asla zarar görmediğini ifade eden Sarı, koronavirüsü yayılmadan önce de paraları aralıklarla kolonya ile dezenfekte ettiğini belirtiyor. Esnafın bulduğu bireysel çözüm ise akıllara, 'Karadeniz fıkralarını' getiriyor.

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