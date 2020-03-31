Ordulu esnaftan coronavirüs çözümü! Paraları suda kaynatıyor
Ordulu esnaf, koronavirüse karşı Karadeniz usulü çözüm buldu. Esnaf, iş yerine gelen müşterilerden aldığı paraları, 100 derecelik kaynar suda kaynatarak dezenfekte ediyor.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde 25 yıldır bakkal dükkanı işleten 55 yaşındaki Orhan Sarı, tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan Corona Virüse karşı Karadeniz usulü bir çözüm buldu.
DEZENFEKTE EDİP KURUTUYOR
Gün içerisinde elden ele dolaşan paralardan virüs yayılma riskinin çok yüksek olduğunu söyleyen Sarı, iş yerine gelen müşterilerden aldığı paraları, 100 derecede kaynattığı suyun içerisine yerleştirerek, dezenfekte ediyor, ardından da kurutuyor.
AKILLARA "KARADENİZ FIKRALARI" GELDİ
Paraları, çorba gibi karıştırmaya gerek olmadığını ve banknotların asla zarar görmediğini ifade eden Sarı, koronavirüsü yayılmadan önce de paraları aralıklarla kolonya ile dezenfekte ettiğini belirtiyor. Esnafın bulduğu bireysel çözüm ise akıllara, 'Karadeniz fıkralarını' getiriyor.
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