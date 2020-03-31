Son dakika: Ankara'daki eczanelerin çalışma saatinde değişiklik!
Son dakika haberi... Ankara'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Kent genelindeki eczaneler pazar hariç saat 10:00'da açılıp 18:00'a kadar hizmet verecek.
Corona virüs önemleri kapsamında, Ankara'daki eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Ankara Eczacıları Odası'nın yaptığı başvuruyu değerlendiren Ankara İl Sağlık Müdürlüğü eczanelerin hafta içi ve cumartesi günleri 10.00 - 18.00 saatleri arasında açık olmasını kararlaştırdı.
"SAAT 10.00-18.00 ARASI HİZMET VERECEK"
Ankara Eczacılar Odası tarafından kent genelindeki eczanelere ulaştırılan yazılı açıklamada konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:
"Covid-19 pandemisi sebebiyle iş yükü artan ve yüksek risk grubunda bulunan eczacılarımızın ve yardımcı personellerimizin çalışma saatlerinin esnetilmesi için bir süredir Ankara İlk Sağlık Müdürlüğü nezdinde yürüttüğümüz çalışmalarımız sonuçlanmış, Ankara ve Kırıkkale illerimizdeki eczane çalışma saatleri salgın tehlikesi geçene kadar geçici süreyle değiştirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte alınan karar gereği, Eczanelerimiz 31.03.2020 tarihi itibariyle(Cumartesi günleri dahil) 10.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir."
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