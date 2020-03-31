İstanbul’da coronavirüs kurallarına uymayan minibüslere ceza yağdı
İçişleri Bakanlığının yayımladığı şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgesi uyarınca denetimler sürüyor. Esenyurt'ta uyarılara rağmen yüzde 50 kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu alan minibüsçülere ceza kesildi. Kurallara uyan sürücülere ise teşekkür edildi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri dün akşam saatlerinde minibüslere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde toplu taşımada yarı kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu taşıyan sürücülere, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 392 TL idari para cezası uygulandı.
BAZI YOLCULARI İNDİRMEYE ÇALIŞTI
Bu arada trafik ekiplerinin minibüsleri durdurarak cezai işlem yaptığını cep telefonu ile öğrenen veya uzaktan gören bazı sürücülerin ise denetim noktasına gelmeden bazı yolcuları indirmeye çalıştığı belirlendi.
UYANLARA TEŞEKKÜR EDİLDİ
Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genelgeye uyan sürücü ve yolculara teşekkür etti.
BAZI SAATLERDE YOĞUNLUK VAR
Minibüs sürücüleri ise günün bazı saatlerinde yoğunluk görülebildiğini, gün içerisinde genellikle araçların boş olduğunu söylediler.
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