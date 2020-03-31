Kütahya'da korkunç olay! Koronavirüs (Covid-19) korkusu sebebiyle intihar etti
Kütahya’da koronavirüs (Covid-19) korkusu nedeniyle daha önce kendisini odasına kilitleyip, ilaç içerek intihara kalkışan Hatun G. (29), tedavisinin tamamlanmasının ardından döndüğü evinde dün gece pencereden atlayarak intihar etti.
Kütahya'da bulunan 100'ncü Yıl Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında annesi ve babasıyla birlikte oturan mimar Hatun G., geçen 25 Mart'ta koronavirüs korkusuyla kendisini odasına kilitleyip, ilaç içerek intihara teşebbüs etti. İtfaiye ve polis ekiplerince kurtarılan Hatun G., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Midesi yıkanan Hatun G., ifadesinde koronavirüs haberlerinin psikolojini bozduğunu, virüsün kendisine ve ailesine bulaşmasından endişe ettiğini söyledi. Hatun G., "Ne yaptığımı hatırlamıyorum, koronavirüs haberleri psikolojimi bozdu" diye ifade vermişti.
ODASININ PENCERESİNDEN ATLADI
Tedavisinin ardından evine taburcu edilen Hatun G., dün gece yarısı odasının penceresinden aşağı atladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatun G., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hatun G.'nin cansız bedeni, hastanenin morguna kaldırıldı.
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