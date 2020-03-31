En samimi teşekkür! Maaşını getiren görevliyi alnından öptü
Burdur'da 83 yaşındaki Cennet Çomak, emekli maaşını bankadan çekerek getiren Vefa Sosyal Destek Ekibi'nde görevli imam Şahin Uçar'ı alnından öperek teşekkür etti.
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla tüm illerde kurulan Vefa Sosyal Destek Ekibi sahaya inerek sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşların maaşlarını ve banka promosyon ücretlerini evlerine giderek sahiplerine teslim etmeye devam ediyor. Burdur'da vefat eden eşinden kalan maaşı çekemeyen Cennet Çomak, Vefa Sosyal Destek Ekibi'nden yardım istedi. Vefa Sosyal Destek Ekibi hemen Cennet Çomak'ın evraklarını hazırlayarak maaş aldığı bankaya gitti. Maaşı çeken görevliler Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden Cennet Çomak'ın evine giderek maaşını teslim etti.
Cennet Çomak, "Devletimizden Allah razı olsun" diyerek, maaşını getiren Vefa Sosyal Destek Ekibi'nde görevli imam Şahin Uçar'ı anlından öperek teşekkür etti.
Vefa Destek Ekibi maaşını çekemeyen diğer yaşlıların da maaşlarını çekerek evlerine götürmeye devam ettiği belirtildi.
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