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Son dakika: Tokat'ta karantinadan kaçan 74 yaşındaki adam corona virüsten öldü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2020
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KARANTİNADAN KAÇTI, CORONA VİRÜSTEN ÖLDÜ!

Son dakika haberine göre Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde Corona Virüsü şüphesi ile tedavi gören 74 yaşındaki A.Ü., hayatını kaybetti.

Bir süredir aynı hastanede tedavi gören A.Ü.'nün Corona Virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi. Cenazesi bugün 4 yakını tarafından hastaneden alındı.

Cenazeyi alan yakınlarının sadece maske taktığı görülürken, bunun dışında farklı bir önlem alınmamış olması dikkat çekti. Eşi H.Ü.'nün (70) gözetim altında tutulduğu testlerinin ise negatif çıktığı öğrenildi.

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