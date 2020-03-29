29 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Adıyaman'da 5 bin kaçak üretim maske ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2020
ABONE OL
FIRSATÇILARA GEÇİT YOK! 5 BİN KAÇAK MASKE ELE GEÇİRİLDİ!

Son dakika haberine göre, 'da, polis tarafından tekstil imalathanesine düzenlenen operasyonda 5 bin kaçak üretim maske ele geçirildi. İşletme sahibi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, organize sanayi bölgesinde kaçak olarak maske üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Tekstil imalathanesine operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır 5 bin maske ele geçirdi. Maskelere el konulurken, işletme sahibi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Hamile olan koronavirüs hastası genç kadın bebeğini kaybetti HAMİLE OLAN KORONAVİRÜS HASTASI GENÇ KADIN BEBEĞİNİ KAYBETTİ
Koronavirüs korkusundan yerdeki paralara bile dokunmadılar |Video KORONAVİRÜS KORKUSUNDAN YERDEKİ PARALARA BİLE DOKUNMADILAR |VİDEO
Koronavirüs korkusundan yerdeki paralara bile dokunmadılar |Video KORONAVİRÜS KORKUSUNDAN YERDEKİ PARALARA BİLE DOKUNMADILAR |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA