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Tekirdağ'da kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2020
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TEKİRDAĞ'DA KORONA BASKINI! 15 BİN ADET...

İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, bir iş yerinde üretimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi.

'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinde üretimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak üretilen 15 bin maske, maske yapımında kullanılan 32 top ip, 19 top tel, 15 top kumaş ve 3 üretim makinesi ele geçirildi.

İş yeri sahibi M.K'ye ruhsatsız iş yeri açıp çalıştırdığı ve kaçak maske üretimi yaptığı gerekçesiyle adli ve idari işlem uygulandı.

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