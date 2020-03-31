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Antalya’da balkonda dehşet! İşitme engelli, kendine zarar verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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BALKONDA DEHŞET! POLİS ALARMA GEÇTİ

’da Konyaaltı ilçesi 'nde saat 20.00 sıralarında yalnız yaşadığı evin balkonuna çıkan işitme engelli A.'nın (59), sokağa eşya atıp, başını balkon camına vurduğunu görenler polise haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis Fikret A.'yı sakinleştirerek, hastaneye kaldırdı.

Konyaaltı ilçesi 'ndeki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede tek başına yaşayan işitme engelli A., dün saat 20.00 sıralarında balkona çıktı. Burada bir süre oturan Fikret A., ardından balkondaki eşyaları ve içki kutularını sokağa fırlatmaya başladı. Fikret A. bir süre sonra başını da balkon camlarına vurup, kendisine zarar vermeye başladı.

Antalya’da balkonda dehşet! İşitme engelli, kendine zarar verdi ANTALYA’DA BALKONDA DEHŞET! İŞİTME ENGELLİ, KENDİNE ZARAR VERDİ

EŞYALARI BALKONDAN ATTI

Balkondaki adamı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Fikret A. ile iletişim kurmaya çalıştı. Çevredekilerden Fikret A.'nın işitme engelli olduğunu öğrenen polis, olay yerine itfaiye ekipleri ve çilingir çağırdı. Fikret A. ise bu sırada eline geçenleri balkondan atmaya devam etti.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kapının çilingir aracılığıyla açılmasının ardından polis ekipleri ile oğlu, balkona çıkarak işitme engelli Fikret A.'yı sakinleştirdi. Sedyeyle evinden indirilen Fikret A., ambulansla hastaneye götürüldü.

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