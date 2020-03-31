Antalya’da balkonda dehşet! İşitme engelli, kendine zarar verdi
Antalya’da Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında yalnız yaşadığı evin balkonuna çıkan işitme engelli Fikret A.'nın (59), sokağa eşya atıp, başını balkon camına vurduğunu görenler polise haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis Fikret A.'yı sakinleştirerek, hastaneye kaldırdı.
Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede tek başına yaşayan işitme engelli Fikret A., dün saat 20.00 sıralarında balkona çıktı. Burada bir süre oturan Fikret A., ardından balkondaki eşyaları ve içki kutularını sokağa fırlatmaya başladı. Fikret A. bir süre sonra başını da balkon camlarına vurup, kendisine zarar vermeye başladı.
EŞYALARI BALKONDAN ATTI
Balkondaki adamı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Fikret A. ile iletişim kurmaya çalıştı. Çevredekilerden Fikret A.'nın işitme engelli olduğunu öğrenen polis, olay yerine itfaiye ekipleri ve çilingir çağırdı. Fikret A. ise bu sırada eline geçenleri balkondan atmaya devam etti.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Kapının çilingir aracılığıyla açılmasının ardından polis ekipleri ile oğlu, balkona çıkarak işitme engelli Fikret A.'yı sakinleştirdi. Sedyeyle evinden indirilen Fikret A., ambulansla hastaneye götürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi
- O ilimiz Türkiye'nin ulusal destinasyonu seçildi
- Korona testinde buna dikkat!
- 31 Mart EBA TV ders tekrarları izle!
- 1060 litre sahte dezenfektan ele geçirildi!
- İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?
- Görüntüler o ilimizden! "Pes" artık
- Kaçak maske baskını! Hepsi ele geçirildi
- İstanbul'da şok operasyon!
- Ceren Özdemir'in katili ikinci kez hakim karşısında
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 31 Mart infaz yasası son durum: Mahkumlara af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? Af çıktı mı?
- 62 kurumu 6.219 kamu personeli alınacak! 2020 kamuya ilave atama ne zaman? Şartlar neler?
- İstanbul elektrik arıza kesintisi programı: 31 Mart BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- 31 Mart EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı videoları tek parça
- Son dakika: KYK mart ayı yurt ücreti geri ödenecek mi? 2020 KYK kredi ve burs ödemeleri kesilecek mi?
- Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan dikkat çeken altın fiyatları yorumu! Gram, çeyrek altın ne olur?
- Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?
- Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?
- Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek?
- Bankada işi olanlar dikkat! O bankaların çalışma saatleri değişti! 2020 Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
- 2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?