31 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Bilim Kurulu üyesi Çelik uyardı! ATM ve kapı şifreleri gibi yerlere dikkat

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
ABONE OL
BİLİM KURULU ÜYESİ UYARDI! ATM'LERE DİKKAT

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs üyesi Prof. Dr. , " ve bina girişlerindeki kapı şifreleri gibi yerlere dokunduktan sonra elimizi, ağzımıza ve gözümüze götürmeyelim. Mutlaka eller hemen yıkanmalıdır" dedi. Çelik, "Açık havada ve başkalarından uzakta iseniz maske takmanıza gerek yok. Sosyal izolasyon mesafesinden yani 1 metreden daha yakın kalacaksanız, kapalı ortama girmişseniz maske takmanızı öneriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. , virüsün bulaşma yollarıyla ilgili, "En çok bulaşma yolu ağızdan çıkan tükürük ve damlacıklardır. Biz 1 metre kabul ediyoruz mesafeyi. Çünkü çoğunluğu bu safhada göstermiş. Virüs hava yolu ile bulaşmıyor. Hava yoluyla bulaşan hastalıklar kızamık, kızamıkçık, su çiçeği, verem gibi diğer hastalıklardır. Hava yolu ile bulaşsaydı çok daha fazla insana bulaşırdı" dedi.

"ATM, KAPI ŞİFRELERİNE DİKKAT EDELİM"

ve bina girişlerindeki kapı şifrelerine dokunulduğunda dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Çelik, "ATM ve diğer elektronik cihazlara dokunurken çok tehlikeli olabilir; ama bunun bir sonu yok. O ortamlarda virüs yaşayabilir. Böyle şeyler düşünürken psikopata bağlayacağız. Bu kadar tedirgin olmaya gerek yok. Ellerimizi yıkayalım, temiz olalım. ATM, bina girişlerindeki kapı şifreleri gibi yerlere dokunduktan sonra elimizi, ağzımıza ve gözümüze götürmeyelim. Mutlaka eller hemen yıkanmalıdır. Sosyal izolasyona dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

"OTOBÜSTE, ASANSÖRDE MASKE TAKIN"

Maske kullanımına değinen Çelik, "Açık havada ve başkalarından uzakta iseniz maske takmanıza gerek yok. Sosyal izolasyon mesafesinden yani 1 metreden daha yakın kalacaksanız, kapalı ortama girmişseniz maske takmanızı öneriyoruz. Otobüste, minibüste ve asansörde maske tıkın. Ama dışarıda temiz havada yürürken yanınızda da kimse yokken maskenin gereği yok. Kendinizi boş yere sıkıntıya sokmuş oluyorsunuz. Çünkü maske ile nefes alıp vermek çok daha zor" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da coronavirüs kurallarına uymayan minibüslere ceza yağdı İSTANBUL’DA CORONAVİRÜS KURALLARINA UYMAYAN MİNİBÜSLERE CEZA YAĞDI
Uzman isim uyardı! Coronavirüs testlerinde 'yalancı negatifliklere' dikkat UZMAN İSİM UYARDI! CORONAVİRÜS TESTLERİNDE 'YALANCI NEGATİFLİKLERE' DİKKAT
Ordulu esnaftan coronavirüs çözümü! Paraları suda kaynatıyor ORDULU ESNAFTAN CORONAVİRÜS ÇÖZÜMÜ! PARALARI SUDA KAYNATIYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA