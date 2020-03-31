31 Mart 2020, Salı
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Mehmetçik ve sağlık ekipleri, evinde rahatsızlanan yaşlı kadın için seferber oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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BİR TELEFON YETTİ! SEFERBER OLDULAR

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstünün sokağa çıkması yasaklanmıştı. Bu vatandaşların ihtiyaçları ise koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan 'ndaki görevliler tarafından karşılanıyor. 'nın Doğubayazıt ilçesindeki jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri, evinde rahatsızlanan ve yardım isteyen 78 yaşındaki ’ın yardımına yetişerek hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinde kalan çok sayıda yaşlı, 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.

TALEPLER KARŞILANIYOR

Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde oluşturulan da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük hem de acil taleplerini karşılıyor.

BACAĞINDA ŞİDDETLİ AĞRI HİSSETTİ

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Dalbahçe köyünde 82 yaşındaki eşi ile yaşayan 78 yaşındaki , iki yıl önce ameliyat edilen bacağında şiddetli hissedince durumu eşine söyledi.

YARDIM İSTEDİ

İsmail Kalabaş'ın, köye 2 kilometre uzaklıktaki Suluçem Jandarma Karakolundan yardım istemesi üzerine jandarma ekipleri, 112'yi arayarak sağlık ekiplerinden destek istedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

, jandarma ve sağlık ekiplerince evinden ambulansla alınarak Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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