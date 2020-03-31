Mehmetçik ve sağlık ekipleri, evinde rahatsızlanan yaşlı kadın için seferber oldu
İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstünün sokağa çıkması yasaklanmıştı. Bu vatandaşların ihtiyaçları ise koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki görevliler tarafından karşılanıyor. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri, evinde rahatsızlanan ve yardım isteyen 78 yaşındaki Halime Kalabaş’ın yardımına yetişerek hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinde kalan çok sayıda yaşlı, 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.
TALEPLER KARŞILANIYOR
Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük hem de acil taleplerini karşılıyor.
BACAĞINDA ŞİDDETLİ AĞRI HİSSETTİ
İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Dalbahçe köyünde 82 yaşındaki eşi İsmail Kalabaş ile yaşayan 78 yaşındaki Halime Kalabaş, iki yıl önce ameliyat edilen bacağında şiddetli ağrı hissedince durumu eşine söyledi.
YARDIM İSTEDİ
İsmail Kalabaş'ın, köye 2 kilometre uzaklıktaki Suluçem Jandarma Karakolundan yardım istemesi üzerine jandarma ekipleri, 112'yi arayarak sağlık ekiplerinden destek istedi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaşlı kadın, jandarma ve sağlık ekiplerince evinden ambulansla alınarak Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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