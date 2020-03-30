Yozgat Şehir Hastanesi'nde coronavirüs dışında hasta kabulü durduruldu
Yozgat Şehir Hastanesi’nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında normal hasta kabulü durduruldu. Yapılan açıklamada; normal poliklinik hastalarının Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde muayene edileceği belirtildi.
Gelen son dakika haberine göre, Yozgat Şehir Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normal hasta kabulünü durdurduğunu bildirdi.
SADECE KORONA VAKALARINA BAKILACAK
Başhekimlik tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruda, "Yozgat Valimiz Sayın Kadir Çakır tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Yozgat Şehir Hastanemizde randevulu, randevusuz ve acil alanında normal hasta kabulü yapılmayacaktır. Hastanemizde sadece koronavirüs vakalarına bakılacaktır. Koronovirüs şüphesi olanlar pandemi polikliniğimizde muayene edilecektir." ifadelerine yer verildi.
BAŞKA HASTANEYE YÖNLENDİRİLDİ
Duyuruda, normal poliklinik hastalarının Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde muayene edileceği belirtildi.
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