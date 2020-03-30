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Yozgat Şehir Hastanesi'nde coronavirüs dışında hasta kabulü durduruldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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KARAR AÇIKLANDI! KORONA HASTANESİ OLDU

Şehir Hastanesi’nde, tedbirleri kapsamında normal hasta kabulü durduruldu. Yapılan açıklamada; normal poliklinik hastalarının 'nde muayene edileceği belirtildi.

Gelen son dakika haberine göre, Şehir Hastanesi, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normal hasta kabulünü durdurduğunu bildirdi.

SADECE KORONA VAKALARINA BAKILACAK

Başhekimlik tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruda, "Yozgat Valimiz Sayın Kadir Çakır tarafından alınan tedbirleri kapsamında Yozgat Şehir Hastanemizde randevulu, randevusuz ve acil alanında normal hasta kabulü yapılmayacaktır. Hastanemizde sadece koronavirüs vakalarına bakılacaktır. Koronovirüs şüphesi olanlar pandemi polikliniğimizde muayene edilecektir." ifadelerine yer verildi.

BAŞKA HASTANEYE YÖNLENDİRİLDİ

Duyuruda, normal poliklinik hastalarının 'nde muayene edileceği belirtildi.

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