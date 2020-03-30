Son dakika: E-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi nasıl alınır? A Haber muhabiri canlı yayında anlattı |Video

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında artık şehirler arası seyahatlere kısıtlama getirildi. Kısıtlama sonrası bulunduğu il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar valilik tarafından verilen seyahat belgesi alması zorunlu... Peki kimlere seyahat belgesi verilir? Seyahat belgesi kimlere verilir? Seyahat belgesi için nereye başvurulmalı? E-Devlet üzerinden seyahat belgesi nasıl alınır? tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri canlı yayında yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında artık şehirler arası seyahatlere kısıtlama getirildi. Kısıtlama sonrası bulunduğu il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar valilik tarafından verilen seyahat belgesi alması zorunlu... Peki kimlere seyahat belgesi verilir? Seyahat belgesi kimlere verilir? Seyahat belgesi için nereye başvurulmalı? E-Devlet üzerinden seyahat belgesi nasıl alınır? tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri canlı yayında yanıtladı.

Seyahat İzni Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında" denildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BAŞVURUSU İÇİN İÇİN TIKLAYINIZ